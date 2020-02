‘Estreia’ do gramado sintético do Allianz Parque será em evento religioso

Divulgação/Allianz Parque

Para quem pensava que o primeiro evento no Allianz Parque desde a instalação do gramado sintético seria um jogo do Palmeiras, está bem enganado. Segundo o UOL, neste sábado (8), a Arena receberá um evento religioso com shows, palestras e cultos.

O perfil oficial do Allianz Parque afirmou que o gramado estará coberto para proteger o novo gramado sintético. “Estreia do gramado? A gente deixa pro Verdão na semana que vem mesmo”, alega o tweet.

Segundo o UOL, a realização do “The Send” já estava marcada desde o ano passado, antes mesmo da decisão de mudar o gramado de grama natural para sintética.

Evento? Sim, teremos! Nos mesmos padrões de sempre como dá pra ver pela foto: easy floor pra proteger e muito cuidado com meu #NovoVerde!

Os ajustes continuam, mas dão uma pausa pro evento desse sábado. Estreia do gramado? A gente deixa pro Verdão na semana que vem mesmo 💚🐷 pic.twitter.com/qI7FAqrOhr — Allianz Parque (@AllianzParque) February 6, 2020

O Verdão deve estrear oficialmente em um jogo de futebol o gramado sintético contra o Mirassol, dia 16, domingo, às 16h.