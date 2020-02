Autuori quer estreia de Honda no Botafogo em clássico contra o Flamengo

Keisuke Honda pode estrear pelo Botafogo no jogo contra o Flamengo, no dia 7 de março

Keisuke Honda pode estrear pelo Botafogo no jogo contra o Flamengo, no dia 7 de março



O técnico Paulo Autuori quer a estreia do meia japonês Keisuke Honda pelo Botafogo na segunda rodada da Taça Rio, contra o Flamengo, em 7 de março. A opinião do treinador é diferente da diretoria do clube, que pretendia colocar a atração em campo pela primeira vez em um jogo com transmissão da TV e mando da equipe.

“Espero que seja contra o Flamengo. Tenho conversado bastante com ele. A ideia é ele absorver alguns conceitos táticos, o que não vai ser difícil, porque ele já trabalha há muito tempo com isso, veio da Europa. Ter isso no campo facilita o trabalho de qualquer treinador. Fizemos jogos-treinos até para dar essa experiência a ele, mais ritmo de jogo. Ele vai estar em condições de estrear assim que estiver regularizado fora de campo”, disse Autuori, nesta sexta-feira (28), em entrevista coletiva

Com a presença de Honda, a equipe ganha em experiência e qualidade técnica, o que poderá ajudar a melhorar o aproveitamento nas finalizações a gol. “O erro na finalização é resultado de uma série de fatores. Não é só ir para o campo e rolar a bola para finalizar. Tem um contexto do jogo, a parte emocional. Alguns jogadores sentem mais, outros menos. Peço a eles coragem de tentar algo diferente, correr riscos. O Botafogo tem uma história extraordinária, mas passa por um momento difícil. Tem uma torcida que quer bons jogos e vitórias, e é isso que vamos buscar. Temos que pensar grande”, explicou o treinador.

Eliminado precocemente na Taça Guanabara, antes da disputa das semifinais, o Botafogo faz a estreia na Taça Rio neste domingo (1º), às 19h, no Engenhão, diante do Boavista, vice-campeão do primeiro turno. Pedro Raul, com uma lesão na coxa direita, deve ficar de fora, enquanto Ruan Renato deve estar em campo.

*Com Estadão Conteúdo