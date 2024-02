Everton tem punição reduzida e deixa zona do rebaixamento no Campeonato Inglês

Clube havia sido penalizado com a perda de dez pontos por descumprir as regras financeiras da Premier League, mas sanção caiu para seis pontos

Paul Ellis/AFP - 19/02/2024 Jogadores do Everton celebram gol contra o Crystal Palace



O Everton teve sua punição reduzida de dez para seis pontos no Campeonato Inglês devido a infrações financeiras, conforme anunciado pela Premier League. Com isso, o clube ganha um pouco de alívio e sobe para a 15ª posição na tabela, com cinco pontos de vantagem sobre o Luton, que está na zona de rebaixamento. A punição inicial foi aplicada em outubro do ano passado, quando o Everton foi penalizado com a perda de dez pontos por descumprir as regras de rentabilidade e viabilidade estabelecidas pela liga. De acordo com a Premier, o clube registrou um prejuízo de 124,5 milhões de libras esterlinas em um período de três anos, ultrapassando o limite máximo permitido de 105 milhões de libras.

Ao recorrer da decisão, o Everton destacou nove aspectos relacionados à punição recebida, enfatizando que estes estavam mais ligados à penalidade em si do que à infração cometida. A redução da punição traz um novo cenário para o clube, que agora terá a oportunidade de buscar uma recuperação na competição e evitar possíveis consequências negativas em sua trajetória no campeonato.

Confira a classificação do Campeonato Inglês

*Reportagem produzida com auxílio de IA