Ex-Corinthians e Grêmio, Douglas anuncia aposentadoria aos 38 anos

O ‘Maestro’ ganhou Libertadores, Mundial de Clubes e Copa do Brasil; relembre todos os títulos

Reprodução/Instagram Douglas ganhou quase tudo no Brasil



Multicampeão por Corinthians e Grêmio, o meio-campista Douglas anunciou a aposentadoria aos 38 anos de idade. Através das redes sociais, o Maestro divulgou nesta terça-feira, 27, que “irá seguir em frente” e agradeceu todos os companheiros de futebol pelos momentos vividos. Sem clube desde o começo de outubro, Douglas teve como o Brasiliense como última equipe na carreira – ele chegou ao time em março, mas preferiu rescindir o contrato.

“Olhar em frente sem perceber o que ficou para trás é impossível… Foi o futebol que me escolheu e me emprestou as camisas que vesti… Os amigos que eu fiz… O companheiros que pifei… Os gols que comemorei. As torcidas que embalei… As taças que levantei… Sem ele, não seria eu aqui agora, depois de tantos minutos em campo. E na verdade eu nem sei como eu seria se não tivesse sido exatamente como foi. Em cada oportunidade, um recomeço. Cada cor que representei, um novo jogo. Cada apito inicial dos árbitros, um novo capítulo do meu livro de aprendizado com a bola. É por isso que eu me orgulho com maestria de cada chute que eu dei, cada lesão que chorei, cada partida que eu me doei… Porque eu sabia que, PARA SEGUIR EM FRENTE o olhar para trás tinha que ficar eternizado. Foi 10, minha amiga…muito obrigado por ter conduzido minha própria história”, escreveu o agora ex-atleta. Revelado pelo Tigre, em 2001, Douglas teve uma carreira de sucesso, conquistando a Libertadores, a Copa do Brasil e a Recopa Sul-Americana duas vezes. Além disso, ele participou da campanha do título mundial do Corinthians, em 2012. Veja a lista de títulos do meia abaixo.

Títulos

Criciúma

– Campeonato Brasileiro Série B: 2002

– Campeonato Brasileiro Série C: 2006

– Campeonato Catarinense: 2005

Corinthians

– Campeonato Brasileiro Série B: 2008

– Campeonato Paulista: 2009 e 2013

– Copa do Brasil: 2009

– Copa Libertadores: 2012

– Copa do Mundo de Clubes da FIFA: 2012

– Recopa Sul-Americana: 2013

Grêmio

– Campeonato Gaúcho: 2010, 2018

– Taça Fronteira da Paz: 2010

– Taça Piratini: 2011

– Copa do Brasil: 2016

– Copa Libertadores: 2017

– Recopa Sul-Americana: 2018

Avaí

– Campeonato Catarinense: 2019