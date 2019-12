Ex-Flamengo, Lucas Mugni é anunciado como novo reforço do Sport

Divulgação Lucas Mugni é o novo reforço do Sport



O Sport anunciou na manhã desta segunda-feira (30) a contratação do meio-campista Lucas Mugni. Ex-Flamengo, o argentino assinou contrato com o Leão até dezembro de 2020 e irá fortalecer a equipe nordestina, que foi promovida para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

Aos 27 anos, Lucas Mugni estava no Oriente Petrolero (Bolívia) e vem de boa temporada depois de marcar dez vezes em 46 jogos na última temporada. Assim, o armador tentará se consolidar como boa opção no futebol brasileiro.

No Flamengo, Mugni teve passagem apagada entre 2014 e 2017, quando não encantou os rubro-negros e acabou sendo emprestado para o Newll’s Old Boys e até deixar o clube.

Revelado pelo Colón, Mugni também passou pelo Raya Majahonda (Espanha), Everton (Chile) e Lanús (Argentina).