Ex-Grêmio e Corinthians, Douglas fecha com Brasiliense para disputa da Série D

Reprodução Bicampeão da Libertadores e campeão Mundial, Douglas é o novo reforço do Brasiliense



Com uma carreira de destaque e recheada de títulos no futebol brasileiro, Douglas é o novo contratado do Brasiliense, do Distrito Federal. O meia está em Brasília para realizar os exames médicos e assinar o contrato. O anúncio foi feito nas redes sociais do clube.

Douglas chamou atenção quando chegou ao São Caetano, mas foi no Corinthians que ganhou evidência. No time do Parque São Jorge, foi campeão da Libertadores e do Mundial, em 2012. Em 2017, foi novamente campeão da América, desta vez com a camisa do Grêmio, já como reserva.

O nosso maior reforço já está em Brasília! Seja bem-vindo, Douglas!#BrasilienseFC pic.twitter.com/YYAC41LFCs — Brasiliense Futebol Clube (@BrasilienseFC) March 11, 2020

Nos últimos anos, sofrendo com lesões, ele não conseguiu uma boa sequência nos gramados. A última temporada foi com a camisa do Avaí, onde não teve o desempenho esperado. Fez apenas 13 jogos e não marcou gols. Sua última partida foi contra o Fortaleza, onde o time de Florianópolis perdeu por 3 x 1

Não é a primeira vez que o Brasiliense busca nomes de peso já em fim de carreira para compor seu elenco. Marcelinho Carioca, Oséas e Vampeta, Túlio e Júnior Baiano já passaram por lá. Atualmente, o time conta com velhos conhecidos no elenco. Zé Love, ex-Santos, Edno, ex-Corinthians, Radamés, ex-Fluminense, e Marcos Aurélio, ex-Internacional também fazem parte da ala “mais experiente” da equipe.

O Brasiliense é o segundo colocado no Candangão, como é conhecido o Campeonato Brasiliense, atras do Gama. Em 2020, além da Série D do Brasileirão, disputará ainda a Copa Verde, competição regional disputada por equipes das região Norte e Centro-Oeste, além do Espírito Santo.