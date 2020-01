Ex-Palmeiras, Fernando Prass é anunciado como novo reforço do Ceará

Divulgação Fernando Prass é o novo reforço do Ceará



O Ceará anunciou, nesta quinta-feira (9), a contratação do goleiro Fernando Prass. Ex-Palmeiras, o arqueiro de 41 anos assinará contrato com o time nordestino até o final desta temporada.

Multicampeão e ídolo no Alviverde paulista, Prass vestiu as cores do Palmeiras até o final do ano passado, quando não teve o seu contrato renovado pela diretoria.Prass estava sem clube.

Em sua entrevista de despedida, Prass disse que ainda tinha lenha para queimar, rechaçou aposentadoria e garantiu que iria ouvir propostas de outros clubes, apesar de revelar que gostaria de encerrar a carreira no Palmeiras.

Embora chegue para ser titular, Prass terá como concorrência os arqueiros Diogo Silva, Lucas França, Richard e Matheus Cabral no setor.

A diretoria do Ceará já havia sinalizado que buscava um atleta mais experiente para sua meta. Nesta janela de transferência, o clube tentou adquirir Jordi (Vasco) e Danilo Fernandes (Internacional), mas nas conversas não avançaram.

