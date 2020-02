Ex-presidente do Cruzeiro ataca Dedé: ‘Ganhou mais de R$ 50 milhões sem jogar’

PEDRO VALE/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Dedé vem sofrendo com várias lesões desde que chegou no Cruzeiro



Em vídeo que circula nas redes sociais, Wagner Pires de Sá, ex-presidente do Cruzeiro, não poupou o zagueiro Dedé ao questionar os altos salários pagos pelos clubes de futebol no Brasil. Sem saber que estava sendo filmado, o ex-mandatário disse que o jogador ganhou “mais de R$ 50 milhões sem jogar”, no tempo que esteve machucado e afirmou que o clube não consegue se desfazer do atleta porque “ele é todo f… e não passa no exame médico”.

“Como que você pega um cara ganhando R$ 1 milhão? O Dedé ficou um ano e meio parado, ganhando R$ 800 mil”, disse Sá. Questionado pelo condutor do veículo onde estava se o salário era pago na íntegra, ex-presidente confirmou. “Claro. Não é igual INSS, que o cara fica doente e vai para o INSS ganhar salário mínimo. O time paga. Ele ganhou mais de R$ 50 milhões sem jogar”.

Dedé foi contratado pelo Cruzeiro em 2013, após grandes atuações pelo Vasco, mas vem sofrendo com várias lesões no joelho. O seu primeiro problema no local se deu em novembro de 2014, com o retorno aos gramados só ocorrendo no começo de 2016. Em agosto do mesmo ano, nova lesão o afastou novamente do futebol, com sua volta ocorrendo em março de 2017. Voltaria a operar o joelho em setembro de 2017, só retornando ao time em fevereiro de 2018. Já em outubro de 2019, o jogador precisou passar por novo procedimento para retirada de um fragmento ósseo no joelho direito.

Essas várias lesões, segundo Sá, também dificultam para o clube rescindir com Dedé. “E se for vender, não vende. Primeiro que ele é todo ‘f…’, não passa no exame médico. O futebol brasileiro é este”. Sem aceitar uma redução salarial como fizeram alguns atletas para continuar no Cruzeiro nesta temporada, o zagueiro estuda ofertas, mas, por enquanto, não acertou com nenhum clube.

Nas redes sociais, o assessor de Dedé, Gustavo Henrique de Souza, disse que o seu representado está chateado e vai se posicionar em outro momento. “Dedé está chateado com as declarações do ex-presidente do Cruzeiro, porém tranquilo. No momento certo, o atleta vai se pronunciar, de forma clara e transparente, como sempre foi, sobre todos os assuntos relacionados ao clube que envolvem o nome dele”.

INVESTIGADO

Wagner Pires de Sá e dois vice-presidentes renunciaram de seus cargos no final do ano passado, após o rebaixamento do Cruzeiro para a segunda divisão do Brasileiro. Recentemente, as contas do clube em 2018 foram aprovadas com ressalvas pelo Conselho do clube, por conta das investigações que estão sendo realizadas pela Polícia Civil e pelo Ministério Público, que têm como principal alvo a gestão de Pires de Sá.

*Com informações do Estadão Conteúdo