Ex-São Paulo e Palmeiras, Ilsinho anuncia aposentadoria aos 36 anos 

Jogador do Philadelphia Union, dos Estados Unidos, nas últimas seis temporadas, o meia-atacante comucnicou sua decisão através do Instagram

Mitchell Leff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Ex-São Paulo e Palmeiras, Ilsinho anunciou aposentadoria dos gramados



Revelado nas categorias de base do Palmeiras e bicampeão do Brasileiro com a camisa do São Paulo, Ilsinho anunciou na tarde desta quarta-feira, 9, que está pendurando as chuteiras aos 36 anos. Jogador do Philadelphia Union, dos Estados Unidos, nas últimas seis temporadas, o meia-atacante informou sua decisão através do Instagram. “Depois de 21 anos incríveis, chegou a hora de pendurar as chuteiras. Embora a decisão de me aposentar tenha sido difícil, estou muito grato pelo tempo que passei em campo e pelas pessoas que me trouxeram até aqui”, publicou o agora ex-atleta, nas redes sociais.

Formado no Palmeiras, Ilsinho se destacou mesmo com a camisa do São Paulo, sendo importante nos títulos de 2006 e 2007 no Brasileirão. Além dos dois times paulistas, o jogador também atuou no Internacional e no Shakhtar Donetsk, onde ganhou oito títulos, sendo três do Ucraniano. “Obrigado aos fãs pelo apoio inabalável ao longo dos anos. A todos os meus companheiros de equipe que lutaram ao meu lado em campo e se tornaram familiares e amigos fora dele. Aos treinadores e staff que acreditaram em mim e me deram uma chance, e mais importante à minha família que se sacrificou tanto para me permitir ter uma carreira tão longa e bem sucedida fazendo algo que eu amava. Estou muito grato pelo meu tempo em campo e ansioso pelo que o futuro reserva. Vejo vocês em breve”, finalizou.