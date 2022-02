Fabrício Bruno participa de primeiro treino e revela que se inspira em dois jogadores do Flamengo

Zagueiro foi apresentado pelo clube nesta quarta-feira, 9, e seguiu para o treinamento no Ninho do Urubu; atleta confessou admirar Gabigol e Rodrigo Caio

Reprodução/Twitter/Flamengo Fabrício Bruno foi anunciado pelo Flamengo na terça-feira, 8, para compor a zaga do rubro-negro



O zagueiro Fabrício Bruno, ex- RB Bragantino, foi apresentado nesta quarta-feira, 9, como o novo reforço do Flamengo para a campanha de 2022. A contratação do jogador, que foi anunciada oficialmente pelo Rugro-Negro na terça-feira, 8, havia sido adiantada pelo jornalista Mauro Cezar Pereira, do Grupo Jovem Pan, na segunda-feira, 7. Após pousar para imagens com a camiseta do time, o zagueiro concedeu entrevista ao “Fla TV”. “Acho que é o sonho de qualquer pessoa vir jogar no clube, qualquer atleta tem esse desejo. Especialmente realizando um desejo do meu pai, que é do interior de Minas, onde tem muito flamenguista. É uma realização muito grande jogar em um clube desse tamanho”, comemorou o mineiro. “É um elenco da extrema qualidade, já sofri muito jogando contra, agora estou a favor. Venho para somar, para fazer meu trabalho”, afirmou o jogador, que disse estar preparado para o desafio.

Durante a entrevista, o zagueiro revelou que Rodrigo Caio, afastado por uma lesão no joelho, e David Luiz são as suas inspirações no Flamengo. “São dois caras da posição que eu sempre admirei: Rodrigo Caio e David Luiz. Sempre acompanhei, sempre procurei obter informações deles, até para um crescimento próprio, então seria a realização de um sonho estar ao lado deles”, apontou Fabrício Burno, que ainda confessou admirar Gabigol, Bruno Henrique e Marinho. “Gabigol, Bruno Henrique, que é um cara de Belo Horizonte e já tive contato, e o Marinho, com quem já joguei junto… fico feliz de estar nesse elenco”, acrescentou o atleta. Depois da apresentação, Fabrício Bruno seguiu para o Centro de Treinamento Ninho de Urubu para o primeiro treino com a equipe e contato com o técnico Paulo Sousa.