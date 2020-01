Fechou com Gabigol? Vice do Flamengo anima torcida com brincadeira no Twitter

EFE/PAOLO AGUILAR Gabriel Barbosa deve ter o seu futuro definido nesta semana



Vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz animou a torcida rubro-negra com uma postagem em sua conta no Twitter, na manhã desta segunda-feira (27). Na Itália para tentar fechar com Gabriel Barbosa, o dirigente adotou um tom de brincadeira ao publicar a previsão do tempo de Milão.

“Até quarta teremos – 1. Fiquem atento a previsão”, escreveu Braz, que está na cidade junto com Bruno Spindel para negociar com a Internazionale.

A publicação empolgou a torcida do Flamengo, que aguarda um final feliz após muita conversa entre os mandatários do time com os dirigentes do clube italiano.

A tendência é que Gabriel Barbosa fique no Flamengo. Isto, porque a Internazionale deverá contar com o dinheiro do brasileiro para acertar a transferência de Eriksen, meio-campista que chega do Tottenham.

Emprestado pela Inter, Gabigol foi o artilheiro do Flamengo em 2019, consagrando-se como o maior goleador do Brasileirão e da Libertadores, ambos conquistados pelo Flamengo.