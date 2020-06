Federação Catarinense confirma volta do campeonato estadual para 8 de julho

André Palma Ribeiro/Avaí Futebol Clube O Avaí enfrenta a Chapecoense nas quartas de final do Catarinense



A Federação Catarinense de Futebol divulgou nesta terça-feira o calendário das quartas-de-final do estadual. De acordo com a entidade, o torneio volta em 8 de julho com os jogos eliminatórios de ida e volta.

Criciúma e Marcílio Dias abrem o mata-mata às 19 horas do dia, no Heriberto Hülse. Na mesma quarta-feira, a Chapecoense enfrenta o líder Avaí, às 21h30, na Arena Condá. No dia seguinte, o Juventus recebe o Figueirense às 18h30, em Jaraguá do Sul, enquanto o Joinville desafia o Brusque, às 21 horas, em Joinville.

Todos os jogos serão com portões fechados e os clubes terão de respeitar os protocolos de saúde para evitar o contágio por covid-19. Os clubes, aliás, já têm tomado medidas contra o contágio. Os jogadores e funcionários têm passado por testes, além de medidas de combate ao novo coronavírus.

Os jogos de volta das quartas de final serão em 11 e 12 de julho O Campeonato Catarinense ainda terá semifinais em 15 e 19 de julho, além da decisão em 22 e 26 de julho.

Confira os jogos das quartas de final:

Ida

8 de julho (quarta-feira)

19h – Criciúma x Marcílio Dias

21h30 – Chapecoense x Avaí

9 de julho (quinta-feira)

18h30 – Juventus x Figueirense

21h – Joinville x Brusque

Volta

11 de julho (sábado)

19h – Marcílio Dias x Criciúma

12 de julho (domingo)

16h – Avaí x Chapecoense

18h30 – Figueirense x Juventus

21h – Brusque x Joinville

