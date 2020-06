Federação Paulista e clubes esperam autorização para retomar treinos no dia 15

César Greco/Agência Palmeiras/Divulgação Clubes aguardam autorização para voltar aos treinos em São Paulo



A Federação Paulista de Futebol (FPF) e os clubes do Campeonato Paulista Série A1 aguardam o aval do poder público para retomar atividades físicas dos atletas de forma gradual, a partir de 15 de junho, como previsto no Protocolo de Retomada Gradual dos Treinos.

Em videoconferência realizada nesta quarta, os 16 times discutiram quais os próximos passos diante da pandemia. Único clube que havia obtido a autorização para voltar a treinar, o Red Bull Bragantino informou que paralisará os trabalhos para que todos voltem a campo juntos.

Nesta quinta-feira, alguns dos cartolas, como o presidente do Corinthians Andrés Sanchez, o presidente do Palmeiras Maurício Galiotte, o presidente do São Paulo Carlos Augusto de Barros e Silva, juntos ao secretário de esportes Maurício Landim, o secretário municipal de saúde Edson Aparecido, o presidente da Federação Paulista Reinaldo Carneiro Bastos e o presidente do TJD-SP, Delegado Olim, se reúnem com o prefeito Bruno Covas, para entrega do protocolo em mãos.

Os demais 13 clubes também estão em contato direto com suas prefeituras para entrega do documento.

Nesta quinta, o Sindicato das Associações de Futebol de São Paulo (Sindibol) o Sindicato dos Atletas Profissionais de São Paulo, o Sindicato dos Treinadores Profissionais de Futebol do Estado de São Paulo, o Sindicato dos Árbitros de Futebol de São Paulo, o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Estado de São Paulo, o Governo do Estado de São Paulo, a FPF e os 16 clubes. O objetivo é criar uma mediação pré-judicial para que a retomada gradual aos trabalhos seja segura tanto nos aspectos de saúde como jurídicos.

* Com Estadão Conteúdo