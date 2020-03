Federação pausa Campeonato Paulista por período indeterminado

ANDRÉ ANSELMO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Vagner Love, do Corinthians, em partida contra o Água Santa, pelo Campeonato Paulista



A Federação Paulista de Futebol (FPF) determinou, na manhã desta segunda-feira (16), a paralisação do Campeonato Paulista por período indeterminado. A ideia é minimizar a propagação do Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus que já deixou mais de 6.500 mortos pelo mundo.

Eu reunião na sede da Federação, os 16 clubes que compõem a série A1 entraram em consenso com a entidade de que a suspensão era a melhor alternativa para conter o avanço do coronavírus.

O clássico entre Guarani e Ponte Preta, marcado para às 20h de hoje, no Brinco de Ouro da Princesa, será o último jogo do Paulistão antes da pausa. O duelo, que será disputado sem a presença de torcedores, fechará a 10ª rodada do Estadual.

A rodada, inclusive, foi marcada por outros dois embates com portões fechados. No sábado, o São Paulo bateu o Santos por 2 a 1 sem contar com o apoio de seus torcedores, no Morumbi. No dia seguinte, o Corinthians ficou no empate em 1 a 1 com o Ituano, em partida que contou com a Arena, em Itaquera, vazia.

Desta forma, a Federação segue a mesma conduta da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que suspendeu todas as suas competições no último domingo (15).

Restando apenas duas rodadas para o término da fase de grupos, o Campeonato Paulista tem o Santos, Santo André, São Paulo e RB Bragantino como líderes de suas chaves. O Palmeiras é o segundo colocado do Grupo B, enquanto o Timão é o terceiro do Grupo D.

Na próxima rodada, que não tem data definida, Corinthians e Palmeiras se enfrentarão na casa corintiana.

⚠ Atenção, #FamíliaPalmeiras! ⚠

Por determinação da Federação Paulista de Futebol, as partidas do Campeonato Paulista foram paralisadas por tempo indeterminado, em prol de evitar a propagação do coronavírus.#AvantiPalestra — SE Palmeiras (@Palmeiras) March 16, 2020