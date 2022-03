Federação Peruana entra com ação na Fifa contra árbitro brasileiro Anderson Daronco

Apesar da indignação, a Conmebol divulgou o áudio entre Daronco e o árbitro de vídeo (VAR), respaldando a decisão do juiz

EFE/ Raúl Martínez Anderson Daronco apitando Uruguai x Peru



A Federação Peruana de Futebol (FPF) entrou com uma ação na Fifa contra o árbitro brasileiro Anderson Daronco, na noite de domingo, 27, por causa de um lance específico da vitória do Uruguai diante do Peru, na última quinta-feira, pela penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022. Na jogada em questão, que aconteceu aos 46 minutos do segundo tempo, os peruanos reclamam que uma bola levantada na área uruguaia teria ultrapassado a linha do gol. Apesar da indignação, a Conmebol divulgou o áudio entre Daronco e o árbitro de vídeo (VAR) no lance. A entidade comunicou que o lance foi revisto por diversos ângulos e velocidades para tomar a decisão.

“A FPF agradece o apoio espetacular dos torcedores peruanos em Montevidéu e os convida a permanecer unidos com a convicção de alcançar o grande objetivo nestas Eliminatórias. Assim mesmo, a FPF informa que uma denúncia contundente foi feita na última sexta-feira junto a Fifa sobre as ações do árbitro Anderson Daronco, devido a fatos publicamente conhecidos. A FPF espera uma pronta resposta da Fifa sobre seus procedimentos. Enquanto isso, a equipe peruana continua sua preparação concentrada na decisiva partida contra a seleção paraguaia neste 29 de março”, diz a federação. Quinto colocado das Eliminatórias, o Peru tenta garantir a vaga na repescagem nesta terça-feira, 29, quando recebe o Paraguai. Caso consiga, a equipe treinada por Ricardo Gareca irá jogar contra uma seleção asiática.