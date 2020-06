Ferj confirma datas e horários do retorno do Campeonato Carioca; confira

Alexandre Neto/Photopress/Estadão Conteúdo Campeonato Carioca volta na quinta-feira



A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) confirmou, nesta quarta-feira (17), as datas e os horários para o reinício do Campeonato Carioca, que está suspenso desde março devido à pandemia de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. A decisão acontece após o Conselho Arbitral ratificar a retomada do torneio.

Conforme o combinado, Flamengo e Bangu farão o primeiro jogo da volta do Carioca, na próxima quinta-feira (18), no Maracanã, às 21h30, no embate válido pela quarta rodada da Taça Rio.

Já o Vasco volta a campo somente no domingo (21), quando recebe o Macaé, em São Januário, às 16h. O “Gigante da Colina” foi outro grande clube do Estado a pedir a volta da competição.

Fluminense e Botafogo, clubes que foram votos vencidos na reunião pelo retorno do Carioca, vão a campo somente na segunda-feira (22). O Tricolor pega o Volta Redonda, com horário ainda indefinido. O Glorioso,, por sua vez, encara o Cabofriense, às 17h30.

Contrários ao retorno, Fluminense e Botafogo já anunciaram que irão à Justiça para tentar não ir a campo e perder por W.O – o que poderia até culminar no rebaixamento das equipes no Estadual.

Hoje, a Prefeitura do Rio ainda discutirá o tema com os clubes da cidade. Em nota, o prefeito Marcelo Crivella lembrou que, apesar da retomada das competições esportivas estar prevista na chamada “Fase 2” do plano de flexibilização de isolamento, isto só será possível caso as medidas de segurança da Vigilância Sanitária sejam cumpridas.