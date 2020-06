Ferj quer retomada do Carioca com Flamengo x Bangu nesta quinta e aguarda aval

Alexandre Neto/Photopress/Estadão Conteúdo O Flamengo é o atual campeão da Taça Guanabara e quer a retomada do futebol carioca



O Campeonato Carioca pode voltar a ser disputado já nesta semana. Após mais de oito horas de Conselho Arbitral, que foi encerrado na madrugada desta terça-feira (16), a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) e a maioria dos clubes aprovaram a proposta de retomada da competição a partir deste sábado, com a possibilidade de antecipação do jogo entre Bangu e Flamengo, que já se consideram prontos para entrar em campo, para esta quinta (18). Tudo dependerá agora da aprovação das autoridades para o protocolo de segurança elaborado.

De acordo com o anunciado pela própria Federação, o primeiro jogo da volta pós-pausa será no estádio do Maracanã. Bangu e Flamengo aceitaram fazer o duelo seguindo diretrizes estabelecidas pela Ferj. Já o Vasco voltará a campo neste domingo diante do Macaé. A definição, no entanto, ainda precisa do aval em definitivo do governo do Estado do Rio de Janeiro, que já instituiu a fase 2 da flexibilização do isolamento para ter início nesta quarta-feira.

Já Fluminense e Botafogo mais uma vez se colocaram contrários à decisão de retorno do Campeonato Carioca durante toda a reunião, pedindo a volta para o mês de julho com o argumento de darem tempo de treinamento aos atletas e os números de infectados pelo novo coronavírus diminuírem. Porém, foram votos vencidos e a Ferj marcou as partidas de ambos para os dias 22 e 24 de junho. Os dois clubes prometeram tomar medidas, até mesmo judiciais, contra essa decisão.

A reunião estava marcada para as 15 horas, mas começou com aproximadamente 1 hora e 30 minutos de atraso. Houve uma parada à noite, por volta das 21 horas, e depois o arbitral seguiu até 1h30 desta terça-feira. Ele foi suspenso e retornará nesta terça, às 20 horas, quando serão discutidos, por exemplo, os horários e os locais dos jogos.

Outras pautas foram debatidas e algumas mudanças ficaram definidas: o número de substituições passou de três para cinco com a possibilidade de três paradas sem contar o intervalo; o número de jogadores amadores permitidos por time passou de quatro para usar até 12 atletas, uma alternativa para ajudar os clubes menores; e atletas que já atuaram no Campeonato Carioca por um time e mudaram de equipe estão autorizados a jogarem pelo novo time.

Todos os clubes foram representados por seus presidentes, exceto o Flamengo. Cacau Cotta, diretor de relações externas, e Bruno Spindel, diretor executivo de futebol, falaram em nome do time rubro-negro.

O Estado do Rio de Janeiro, até esta segunda-feira, somava mais de 7.700 mortes por conta da Covid-19, com quase 81 mil infectados e a maior taxa de letalidade do país (9,55%).

Confira as datas da próxima rodada do Campeonato Carioca:

18/06 – Bangu x Flamengo

19/06 – Portuguesa-RJ x Boavista

21/06 – Vasco x Macaé

21/06 – Madureira x Resende

22/06 – Botafogo x Cabofriense

22/06 – Fluminense x Volta Redonda

*Com Estadão Conteúdo