Fernando Diniz diz que volta ao Fluminense ‘muito melhor’ e chama Ganso de ‘gênio’

Apresentado oficialmente como novo treinador do Tricolor das Laranjeiras nesta segunda-feira, 2, o comandante prometeu conseguir resultados mais expressivos

DHAVID NORMANDO/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Fernando Diniz durante sua primeira passagem pelo Fluminense



Fernando Diniz não deixou saudades no Fluminense em sua primeira passagem pelo clube, entre o fim de 2018 e 2019. Apresentado oficialmente como novo treinador do Tricolor das Laranjeiras nesta segunda-feira, 2, o comandante prometeu conseguir resultados mais expressivos e disse que volta muito melhor. “Eu pretendo ganhar muito mais do que ganhei em 2019, para ser bem objetivo, e melhorar também o rendimento, mas o principal é ganhar mais partidas”, disse o profissional, que acumulou 18 vitórias, 11 empates e 15 derrotas no comando do Flu.

A reestreia de Diniz será nesta quarta-feira, 4, quando o Fluminense recebe o Junior Barranquilla (Colômbia), no Maracanã, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. De acordo com o treinador, sua ideia é conciliar o bom futebol com as vitórias, aproveitando também o trabalho do antecessor Abel Braga. “Vamos fazer o possível para que a equipe fique cada vez melhor nas transições defensivas, cada vez mais coesa. Aproveitar pra agradecer ao Abel, por tudo que ele construiu, junto com a equipe, conquistou um título recentemente importante para o clube e para a torcida, e agradecer a história que ele construiu aqui”, declarou.

Na conversa com a imprensa, Diniz também tratou de exaltar o futebol de Paulo Henrique Ganso. “A minha opinião sobre ele nunca oscilou, e o Ganso para mim é um gênio. É um cara que faz coisas, e eu joguei e treinei muita gente talentosa. Ele faz coisas que ninguém faz. É um gênio criativo que, por alguns motivos, não conseguiu ter a carreira que o talento dele merecia. A gente teve aquele contato na primeira passagem, eu que me meti para ele vir naquele primeiro momento, foi uma coisa que construí com o Fluminense. Acredito nele como jogador, como pessoa, e fico feliz que o Abel tenha conseguido junto da equipe ter colocado o Ganso para jogar antes de eu chegar. Ele é genial mesmo e eu fico muito feliz pelo momento que ele está vivendo”, acrescentou.