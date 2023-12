Fernando Diniz é eleito o melhor técnico da América do Sul por jornal uruguaio

O treinador conquistou o prêmio em uma temporada em que levou o Fluminense à conquista da primeira Copa Libertadores de sua história, ao mesmo tempo em que foi campeão do Campeonato Carioca

Ele se tornou o quinto brasileiro a levar o prêmio



O brasileiro Fernando Diniz foi eleito neste domingo, 31, o melhor treinador do continente sul-americano ao ser o mais votado na 38ª edição da tradicional pesquisa ‘América Responde ao El País’ realizada pelo jornal uruguaio “El País” que acontece anualmente. O técnico de Fluminense e seleção brasileira venceu com 40% ao obter 101 votos, superando os argentinos Marcelo Bielsa (44) e Lionel Scaloni (34). Diniz conquistou o prêmio em uma temporada em que levou o Fluminense à conquista da primeira Copa Libertadores de sua história, ao mesmo tempo em que foi campeão do Campeonato Carioca. Ele também se tornou o quinto brasileiro a levar o prêmio, depois de Sebastião Lazaroni (1989), Telê Santana (1992), Luiz Felipe Scolari (1999 e 2002) e Tite (2017). Até o momento, o treinador com mais prêmios é o argentino Carlos Bianchi, eleito cinco vezes o melhor do continente.

*Com informações da agência EFE