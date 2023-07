Fernando Diniz rebate crítica de Mano Menezes por assumir a seleção brasileira; assista

Técnico do Internacional disse ser ‘um caminho muito perigoso’ ter Diniz dividindo atenção na Amarelinha e no Fluminense

FELIPE DUEST/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Fernando Diniz comemorando vitória do Fluminense no Brasileirão



O técnico Fernando Diniz, do Fluminense e da seleção brasileira, tratou de dar uma resposta para Mano Menezes, comandante do Internacional. Logo após o Tricolor das Laranjeiras ganhar do Colorado, neste domingo, 9, no Maracanã, o novo treinador da Canarinho falou sobre a crítica de Mano sobre conciliar dois trabalhos. “Cada um tem uma opinião. Se essa é a opinião do Mano, é a opinião do Mano. Na vida, quem não correr risco nenhum, mais risco está correndo. Eu estou em paz comigo. O Mano pode achar que é um caminho perigoso, enquanto eu considero que é uma grande oportunidade. É um prêmio, um sonho se realizando. Tem muita coisa positiva. Como diz Guimarães Rosa, viver é perigoso”, declarou Diniz, durante entrevista coletiva, após o jogo válido pela 14ª rodada do Brasileirão.

Diniz se referiu à declaração de Mano Menezes na semana passada. À emissora “ESPN”, o técnico do Internacional disse ser “um caminho muito perigoso” ter Diniz dividindo atenção na seleção brasileira e no Fluminense. “Embora eu já tenha uma caminhada longa e quase não me surpreenda com muita coisa, conseguiram me surpreender desta vez. Acho isso muito arriscado. Misturar as coisas, não definir”, declarou o ex-técnico da seleção brasileira. “Sempre um caminho muito perigoso, ainda mais nesse alto nível da seleção brasileira. Não consigo entender muito por que estão pensando e como isso vai funcionar. Se a gente der uma olhada para trás, vai ver que lá no passado a gente até fazia isso, de treinador estar no clube e participar das seleções. Acho bem preocupante. Espero que termine bem, que é o que a gente sempre quer para o futebol brasileiro”, acrescentou.