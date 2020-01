Fernando Prass é apresentado no Ceará e cita Palmeiras: ‘Nenhuma saída passa sem arranhão’

Divulgação Fernando Prass é o novo reforço do Ceará



Fernando Prass foi apresentado no Ceará, nesta quinta-feira (16), como novo reforço do Vovô para a temporada de 2020. Aos 41 anos, e depois de sete anos no Palmeiras, o goleiro vai tentar marcar sua história também no clube cearense.

“Sou apaixonado pelo que eu faço. Alguns falam que o trabalho de goleiro é difícil. Adoro fazer o que faço. Tenho saúde, tenho disposição. O jogador, quando chega uma idade, ele tem um período de atuação e não consegue mais. O Ceará, como falei, é um novo desafio. Um mercado em que eu não trabalhei. Por mais que tenha vencido em outros lugares. Quero marcar meu nome aqui também no Ceará”, afirmou Fernando Prass.

Como não poderia deixar de ser, após a polêmica saída do Palmeiras, Fernando Prass foi questionado sobre o ex-clube. Na última temporada, o goleiro entrou em campo em 11 jogos.

“Fiquei sete anos no Palmeiras. Mas nenhuma saída passa sem arranhão. Quer seja o lado que for, do atleta, do clube. Falei o que tinha de falar. Mas agora tenho que me preocupar com problemas e situação do Ceará’, disse.