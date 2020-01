Fernando Prass entra na lista de possíveis reforços do Ceará, diz jornal

Agência Palmeiras/Cesar Greco Fernando Prass está livre no mercado da bola



O Ceará colocou o nome de Fernando Prass na lista de cobiçados nesta janela de transferências. De acordo com matéria do jornal cearense “O Povo”, nesta quarta-feira (8), o clube nordestino tem interesse no ex-goleiro do Palmeiras e pode anunciar a contratação ainda nesta semana.

Multicampeão e ídolo no Alviverde paulista, Prass vestiu as cores do Palmeiras até o final do ano passado, quando não teve o seu contrato renovado pela diretoria.

Em sua entrevista de despedida, Prass disse que ainda tinha lenha para queimar, rechaçou aposentadoria e garantiu que iria ouvir propostas de outros clubes, apesar de revelar que gostaria de encerrar a carreira no Palmeiras.

De olho no mercado da bola, o Ceará tem a ideia de reforçar a sua meta com um goleiro mais renomado. Atualmente, o time comandado por Argel Fucks conta com Diogo Silva, Lucas França, Richard e Matheus Cabral para o setor.

Recentemente, o Ceará já tentou adquirir Jordi (Vasco) e Danilo Fernandes (Internacional), mas as negociações fracassaram.