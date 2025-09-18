Ferroviária e Internacional garantem últimas vagas para as quartas de final da Copa do Brasil Feminina
Sorteio da próxima fase será realizado nesta sexta-feira (18) às 11h; jogos estão programados para semana que vem
Foi definido nessa quinta-feira (18) as duas últimas equipes classificadas para as quartas de final da Copa do Brasil Feminina. Ferroviária e Internacional garantiram avançara para a próxima fase após vencerem seus jogos. O time do interior de São Paulo recebeu o Vitória e vence por 3 a 0. Quem abriu o placar foi Sisi. Rafa Soares chutou para o gol, a bola desviou na zagueira adversária e Sissi cabeceou par ao fundo do gol. Mylena Carioca fez o segundo. Aproveitou o rebote e mandou par ao fundo do gol. Micaelly foi quem fechou o placar, já nos minutos finais do jogo.
Na outra partida, o Internacional superou o Fluminense. Aos 13 minutos do primeiro tempo, as gurias coloradas já estavam na rede. Rafa Mineira abriu o placar em uma bela cobrança de falta. Belén Aquino, arrancando pela meia direita, bateu no ângulo e fez o segundo do time gaúcho. Final de jogo 2 a 0. A próxima fase da Copa do Brasil acontece na próxima semana. Os confrontos das quartas de final serão decididos por meio de um sorteio, que acontece nesta sexta-feira (19), e vai definir os mandantes e horários e dias dos jogos.
Confira os times classificados para as quartas de final
- Corinthians
- São Paulo
- Palmeiras
- Bragantino
- Bahia
- Sport
- Ferroviária
- Internacional
