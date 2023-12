Fifa anuncia datas e participantes do Mundial de Clubes 2025 nos Estados Unidos

Entidade máxima do futebol já confirmou a presença dos últimos três campeões da Copa Libertadores: Palmeiras, Flamengo e Fluminense

EFE/EPA/ALI HAIDER Raphael Veiga comemora gol marcado com a camisa do Palmeiras na semifinal do Mundial de Clubes



A Fifa anunciou oficialmente que o Mundial de Clubes de 2025 será realizado entre os dias 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos. Essa será a primeira edição do torneio com a participação de 32 equipes. Além disso, a entidade máxima do futebol confirmou a presença dos últimos três campeões da Copa Libertadores: Palmeiras, Flamengo e Fluminense. Vale ressaltar que o Brasil poderá ter um quarto representante no torneio, desde que um time diferente dos três já classificados conquiste a Libertadores de 2024. Essa será a única forma de um país ter mais de dois times no Mundial. Além dos representantes brasileiros, outros dois clubes da América do Sul serão definidos pelo ranking de clubes. Atualmente, River Plate e Boca Juniors, ambos da Argentina, estariam classificados. No entanto, essa situação pode mudar caso um deles vença a competição continental no próximo ano. A Europa terá o maior número de participantes, com 12 vagas disponíveis. No Mundial de 2025, as 32 equipes serão divididas em oito grupos de quatro cada. O vencedor de cada grupo avançará para as quartas de final, e assim sucessivamente, até que o campeão seja conhecido.

Confira abaixo a lista dos times já classificados para o torneio: