Fifa anuncia ranking com Brasil no topo e confirma potes para sorteio da Copa do Mundo 

Em lista divulgada pela entidade nesta quinta-feira, 31, a seleção brasileira ultrapassou a Bélgica, algoz da última Copa do Mundo, que liderava desde outubro de 2018

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Neymar comemora gol marcado com companheiros de seleção brasileira



As vitórias da seleção brasileira diante de Chile e Bolívia colocaram os comandados de Tite de volta ao topo do ranking da Fifa, algo que não acontecia desde agosto de 2017. Em lista divulgada pela entidade nesta quinta-feira, 31, o Brasil ultrapassou a Bélgica, algoz da última Copa do Mundo, que liderava desde outubro de 2018. Entre as dez melhores colocadas, a única novidade é a promoção do México, que subiu para a 9ª posição, ultrapassando a Holanda. Também hoje, a Fifa confirmou em quais potes vão ficar as seleções para o sorteio dos grupos do Mundial do Catar. O evento que definirá as chaves acontece nesta sexta-feira, às 13 horas (horário de Brasília).

As regras para a definição dos potes no sorteio dos grupos da Copa do Mundo foram anunciadas pela Fifa no dia 22 de março. As sete seleções mais bem colocadas no ranking da entidade, além do Catar, estarão no pote 1. No segundo pote vão estar os próximos oito classificados com a melhor posição no ranking. O pote 3 segue a mesma regra. No pote 4, além das cinco seleções de melhor ranqueamento, foram colocados três países que se classificaram através da repescagem – um duelo europeu e outro intercontinental.

Confira o Top 10 do ranking masculino da Fifa:

1º – Brasil – 1.832,69

2º – Bélgica – 1.827

3º – França – 1.789,85

4º – Argentina – 1.765,13

5º – Inglaterra – 1.761,71

6º – Itália – 1.723,31

7º – Espanha – 1.709.19

8º – Portugal – 1.674,78

9º – México – 1.658,82

10º – Holanda – 1.658,66

Potes da Copa do Mundo

CABEÇAS DE CHAVE: Catar, Brasil, Bélgica, França, Argentina, Inglaterra, Espanha, Portugal

POTE 2: Holanda, Alemanha, Dinamarca, México, Estados Unidos, Suíça, Uruguai, Croácia

POTE 3: Senegal, Irã, Japão, Sérvia, Polônia, Coreia do Sul, Marrocos, Tunísia

POTE 4: Canadá, Equador, Arábia Saudita, Gana, Camarões, classificados da repescagem

🇧🇷🔝 Brazil are No1! A Seleção return to top spot for the first time since 2017 👏#FIFARanking pic.twitter.com/4A6QipxDlP — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 31, 2022

*Com informações do Estadão Conteúdo