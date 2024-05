Fifa avança com nova regra de impedimento no futebol

Infração será marcada apenas se o atacante estiver com o corpo completamente à frente do defensor, o que pode favorecer as equipes que estão atacando

Glyn Kirk/AFP Telão exibe a imagem gráfica mostrando um impedimento do Coventry City em jogo contra o Manchester United



A Fifa avançou com uma nova regra de impedimento que beneficia os atacantes no futebol. A mudança foi proposta por Arsène Wenger, ex-treinador do Arsenal e chefe de Desenvolvimento Global de Futebol da entidade. Agora, a infração será marcada apenas se o atacante estiver com o corpo completamente à frente do defensor, o que pode favorecer as equipes que estão atacando. A proposta de alteração nas regras do impedimento foi apresentada por Wenger à International Football Association Board (IFAB), responsável por definir as regras do futebol. A ideia foi aprovada no início do ano, e a Fifa está interessada em implementar a mudança o mais rápido possível. A intenção é aumentar a frequência de gols durante as partidas.

Apesar das preocupações iniciais de que a mudança poderia causar uma grande alteração tática e favorecer demasiadamente os atacantes, os resultados dos testes realizados na Suécia, Itália e Holanda convenceram Wenger e a Fifa da eficácia da nova regra. O referencial da linha de impedimento do defensor permanece o mesmo, sendo traçada na parte do corpo mais próxima ao gol. A expectativa é de que a nova regra traga mais dinamismo e emoção ao esporte, tornando as partidas ainda mais atrativas para os torcedores.

