Fifa batiza bola da Copa do Mundo de ‘Al Rihla’ e divulga imagens; confira 

Reprodução/Twitter/@FifaWorldCup A Bola da Copa do Mundo de 2022 foi batizada de Al Rihla



A Fifa decidiu divulgar, na manhã desta quarta-feira, 30, imagens da bola da Copa do Mundo de 2022, marcada para acontecer entre 21 de novembro e 18 de dezembro, no Catar. Através de seu site oficial, a entidade anunciou que ela foi batizada de “Al Rihla” (“A Jornada”, na tradução em árabe) e que foi projetada para ser mais rápida que qualquer uma de suas antecessoras. De acordo com o comunicado, a fabricante Adidas procurou adaptar o equipamento ao jogo moderno e de velocidade e, para isso, criou um modelo em que ela garante que consegue “viajar mais rápido em voo” do que as outras bolas.

“O jogo está ficando mais rápido e, à medida que se acelera, a precisão e a estabilidade de voo se tornam extremamente importantes”, disse Franziska Löffelmann, Diretora de Design – Football Graphics & Hardwear da adidas. “O novo design permite que a bola mantenha uma velocidade significativamente maior enquanto viaja pelo ar. Para o maior palco global de todo o esporte, nos propusemos a tornar o impossível possível com inovação radical, criando a bola da Copa do Mundo da Fifa mais rápida e precisa até hoje”, acrescentou.

32 teams. 1 ball to make their dreams a reality ⚽ Introducing Al Rihla, the #OfficialMatchBall of the 2022 #WorldCup The countdown to Qatar starts now#Qatar2022 | @adidasfootball pic.twitter.com/LauuuVSO8h — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 30, 2022

Inspirada na arquitetura, nos tradicionais barcos locais e na bandeira do Catar, a bola possui cores intensas e vibrantes que fazem uma alusão à cultura do país e à velocidade do jogo. O branco ganhou um tom perolado e esta é a primeira bola da Copa do Mundo a utilizar exclusivamente tintas e colas à base de água, segundo a fabricante, para respeitar o meio ambiente. Além disso, ela terá 1% de suas vendas líquidas para o movimento Common Goal, a fim de ajudar a impulsionar mudanças sociais. A primeira aparição pública do Al Rihla será ao lado de lendas como Iker Casillas, Kaká, Farah Jefry e Nouf Al Anzi, que se juntarão a promissoras jogadoras do Catar, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Egito em um evento promovido pela Fifa.