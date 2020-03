Fifa cancela as duas primeiras fases das Eliminatórias Sul-Americanas

Tite e Juninho durante as visitas aos locais de treino da seleção para as Eliminatórias, nesta semana



Em virtude da pandemia do Coronavírus, a Fifa cancelou no início da noite desta quarta-feira, 11, as duas primeiras rodadas das Eliminatórias para a Copa de 2022, no Catar, que estavam marcadas para começar no próximo dia 26.

Entre os jogos, está o confronto entre Brasil e Bolívia, que deveria acontecer em 27 de março, na Arena Pernambuco. No dia 31, a seleção iria a Lima para jogar contra o Peru, pela segunda fase. Convocados por Tite na última semana, os jogadores deveriam se apresentar em Recife já na segunda-feira, 23. As informações são do Globo Esporte.

Os ingressos começaram a ser vendidos nesta quarta-feira, e esgotaram em poucas horas.

Nesta primeira semana de competição, também se enfrentariam Paraguai x Peru, Uruguai x Chile, Colômbia x Venezuela e Argentina x Equador. Na segunda fase, os confrontos seriam entre Bolívia x Argentina, Venezuela x Paraguai, Equador x Uruguai e Chile x Colômbia.