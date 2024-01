Fifa encurta visita ao Brasil após retorno de Ednaldo Rodrigues à presidência da CBF

Entidade reduziu a comitiva e tempo de visita ao país após decisão judicial do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal

Lucas Figueiredo/CBF Ednaldo Rodrigues está de volta ao cargo de presidente da CBF



A Fifa decidiu encurtar sua visita ao Brasil após o retorno de Ednaldo Rodrigues à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A comitiva da entidade, que inicialmente seria composta por três integrantes, foi reduzida para apenas dois. Além disso, o tempo de visita, que seria de três dias, foi reduzido para apenas algumas horas. A passagem pelo Brasil terá caráter de visita institucional após a decisão judicial que devolveu Ednaldo à presidência da entidade brasileira. Como o site da Jovem Pan mostrou, inicialmente, a intenção da Fifa era investigar o imbróglio judicial que envolveu a CBF desde dezembro, quando Ednaldo foi destituído da presidência. Contudo, os integrantes da entidade ficarão apenas algumas horas no país e terão reuniões com Ednaldo e membros do governo federal.

A decisão judicial que recolocou Ednaldo na presidência da CBF foi emitida pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF) na última quinta-feira, 3. A expectativa é que a Fifa se pronuncie sobre a situação da Confederação Brasileira de Futebol ainda nesta segunda-feira. Ednaldo continuará à frente da confederação pelo menos até o início de fevereiro, quando o STF retomará suas atividades e poderá julgar o caso com mais propriedade.