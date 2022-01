Fifa inicia venda de ingressos para Copa do Mundo do Catar; veja preços para jogos da seleção brasileira

Serão vendidas entradas individuais e pacotes específicos para ver os times; Brasl já está classificado para o Mundial

Divulgação Copa do Mundo de 2022 acontecerá de 21 de novembro a 18 de dezembro



A Fifa iniciou a venda de ingressos para a Copa do Mundo 2022, marcada para acontecer de 21 de novembro a 18 de dezembro, no Catar. Neste período de vendas, a seleção do sorteio será aleatória, ou seja, sem “ordem chegada”. Dessa forma, os ingressos podem ser solicitados desde o primeiro dia de comercialização até o último. A Fifa alerta, no entanto, que o preenchimento e envio de sua solicitação não garante a disponibilidade das entradas. Se a demanda por uma determinada partida e/ou categoria exceder o estoque disponível, um sorteio será realizado.

Cada pessoa pode solicitar a compra de seis lugares por partida com um máximo de 60 ingressos para toda a competição. A venda é dividida entre residentes do país e não residentes. Para assistir à seleção brasileira, a Fifa disponibiliza três pacotes: um para os três jogos da fase de grupos; outro de quatro jogos com três partidas da fase de grupos e um para uma possível oitava de final; e outro com sete jogos, indo da estreia até uma eventual final. Também é possível comprar um pacote para ir em quatro estádios diferentes. Para a abertura do evento, as entradas variam de R$ 1.632 (1.100 qataris) a R$ 3.338 (2.250 qataris). Para a final, os preços são de no mínimo R$ 3293 (2200 qataris) e no máximo R$ 8.673 (5.850 qataris).

Confira os valores aproximados:

Pacote 1

Categoria 1: R$ 3.919 (2640 qataris);

Categoria 2: R$ 2.939 (1980 qataris);

Categoria 3: R$ 1.224 (825 qataris);

Pacote 2

Categoria 1: R$ 5.551 (3.740 qataris);

Categoria 2: R$ 4.163 (2805 qataris);

Categoria 3: R$ 1.796 (1210 qataris);

Pacote 3

Categoria 1: R$ 23.322 (1.5708 qataris);

Categoria 2: R$ 1.5761 (1.0615 qataris);

Categoria 3: R$ 8.737 (5.885 qataris);

Ingressos individuais