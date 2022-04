Fifa lança música oficial da Copa do Mundo de 2022; assista ao clipe 

Denominada ‘Hayya Hayya (Better Together)’, a canção foi gravada por Trinidad Cardona (Estados Unidos), Davido (Nigéria) e Aisha (Catar)

Reprodução/Fifa A Fifa lançou a música da Copa do Mundo



No mesmo dia em que realizará o sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo 2022, a Fifa decidiu lançar a música oficial do torneio do Catar, que será realizado entre 21 de novembro e 18 de dezembro. Denominada “Hayya Hayya (Better Together)”, a canção foi gravada por Trinidad Cardona, dos Estados Unidos, Davido, da Nigéria, e Aisha, do país sede da competição. De acordo com a entidade que rege o futebol mundial, o single “é uma estratégia de entretenimento concebida para criar conexões inovadoras e significativas entre fãs de futebol, entusiastas da música, jogadores, artistas e o jogo e as músicas que todos amam”.

“Ao reunir vozes das Américas, África e Oriente Médio, essa música simboliza como a música – e o futebol – podem unir o mundo. Como parte da estratégia musical renovada da FIFA, a trilha sonora com várias músicas aproximará os fãs apaixonados do espírito da Copa do Mundo da FIFA como nunca antes”, afirmou Kay Madati, diretor comercial da Fifa. A apresentação pública de estreia da música acontecerá hoje à noite em frente a uma audiência mundial de fãs de futebol, às 13 horas (de Brasília), pouco antes do início do sorteio.