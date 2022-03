Fifa revela procedimento de sorteio da Copa do Mundo; Brasil será cabeça de chave

A entidade garantirá, na medida do possível, que nenhum grupo tenha mais de uma seleção da mesma confederação, com exceção da Europa, que conta com 13 representantes no Mundial

Reprodução/Twitter/@Fifamedia Sorteio da Copa do Mundo de 2022 acontecerá no 1º de abril



A Fifa anunciou nesta terça-feira, 22, as regras do sorteio da Copa do Mundo de 2022, que será realizado em 1º de abril, em Doha, no Catar. Segundo as regras da definição dos grupos, a seleção brasileira está garantida como uma das cabeças de chave. Isto porque, além do país-sede, ocupam este posto as outras sete primeiras colocadas do ranking da Fifa, que será atualizado no próximo dia 31 – atualmente, o Brasil é o vice-líder da classificação, logo atrás da Bélgica. Na terceira posição está a França, seguida por Argentina, Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal fechando o top-8. Destas seleções, apenas a italiana e a portuguesa não estão classificadas para o Mundial, sendo que estão na mesma chave da repescagem das Eliminatórias europeia, o que faz com que apenas uma dispute o torneio deste ano.

De acordo com as normas do sorteio aprovadas pela Comissão Organizadora de Competições da Fifa, o Catar será o cabeça de chave A1 do torneio. Os países que ocupam da oitava até a 15ª posição entre os já classificados, ficarão no pote 2, da 16ª a 23ª no pote 3, e da 24ª até a 28ª no 4, junto com os vencedores das repescagens intercontinentais e um da europeia. A poucos dias para o sorteio, contudo, ainda falta a definição da data do duelo entre Escócia e Ucrânia, em que o ganhador decidirá a vaga na Copa com a seleção que avançar do jogo entre País de Gales e Áustria. A Fifa garantirá, na medida do possível, que nenhum grupo tenha mais de uma seleção da mesma confederação, com exceção da Europa, que conta com 13 representantes no Mundial.

Cinco chaves da competição terão o número máximo de duas equipes nacionais do “Velho Continente”. As vagas reservadas aos vencedores das repescagens intercontinentais e também a última europeia, além disso, respeitarão o princípio geral de divisão por região. Nos duelos pelas últimas vagas na Copa, uma seleção da Ásia enfrentará a quinta colocada das Eliminatórias sul-americanas, enquanto um representante da Concacaf pegará o ganhador das Eliminatórias da Oceania. A Copa do Mundo do Catar será aberta dia 21 de novembro, com a decisão ocorrendo em 18 de dezembro. A Fifa, no entanto, ainda não divulgou a tabela definitiva, que será apresentada quando houver horário e estádio para cada jogo da fase de grupos.

*Com informações da EFE