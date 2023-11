Fifa suspende Bryan García até julho de 2024 por envolvimento em apostas

Volante equatoriano admitiu ter recebido uma compensação financeira por ter forçado um cartão amarelo durante uma partida contra o Fluminense

ROBSON MAFRA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Bryan García durante partida do Athletico-PR



O volante equatoriano Bryan García foi suspenso pela Fifa de todas as competições de futebol profissional a nível global até 31 de julho de 2024. O anúncio foi feita na sexta-feira, 3, pelo Independiente del Valle, clube que detém os direitos do jogador, de 22 anos. Em comunicado, o clube disse que “todo o apoio necessário será fornecido a Bryan para superar esse momento desafiador, além de trabalhar para promover a conscientização local em relação a situações semelhantes”. A decisão da Fifa ocorre após o jogador, que foi dispensado pelo Atlético Paranaense em maio, ser acusado de envolvimento em um esquema de manipulação de resultados. O caso das apostas esportivas investigado pela Operação Penalidade Máxima, do Ministério Público do Estado de Goiás, levou à punição de nove jogadores neste ano, incluindo García, que foi suspenso por um ano no Brasil e condenado a pagar uma multa. O equatoriano admitiu ter recebido uma compensação financeira por ter forçado um cartão amarelo durante uma partida contra o Fluminense em setembro de 2022, mas sua punição foi limitada por sua colaboração com a investigação após acordo para se tornar testemunha.

*Com informações da EFE