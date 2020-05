Fifa suspende dirigente haitiano por suspeitas de abuso sexual

EFE/ JEAN MARC HERVE ABELARD Yves Jean-Barte está suspenso do futebol por 90 dias



A Fifa suspendeu por 90 dias Yves Jean-Barte, presidente da Federação de Futebol do Haiti, enquanto dá andamento às investigações sobre um suposto abuso sexual contra jovens atletas no centro nacional de treinamento do país.

Conhecido como Dadou, Jean-Bart negou as denúncias relevadas pelo The Guardian no último mês. A reportagem do jornal relatava que o dirigente coagiu jogadores do Centre Technique National, Croix-des-Bouquets, na região oesta do Haiti, a manterem relações sexuais com ele.

“De acordo com os artigos 84 e 85 do Código de Ética da FIFA, a câmara de investigação do Comitê de Ética independente proibiu provisoriamente Yves Jean-Bart, Presidente da Federação Haitiana de Futebol (FHF), de todas as atividades relacionadas ao futebol, em nível nacional e internacional, por um período de 90 dias”, diz o comunicado da entidade divulgado nesta segunda-feira, 25.

“Esta sanção foi imposta em conexão com investigações em andamento relativas ao senhor Jean-Bart. Jean-Bart foi notificado da decisão hoje. A sanção provisória entra em vigor imediatamente”, finaliza o texto.