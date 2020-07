Figueirense anuncia mais dois jogadores infectados com o novo coronavírus

Clubes catarinenses tiveram surto no número de casos de Covid-19 após recomeço do Estadual

Reprodução/Figueirense Figueirense teve mais dois jogadores infectados pelo novo coronavírus



Os casos de Covid-19 em times do Campeonato Catarinense continuam aumentando. Na manhã desta segunda-feira (13), o Figueirense anunciou que dois jogadores tiveram a doença detectada após testes realizados na última terça-feira. Os nomes dos infectados são foram revelados pelo clube e por isso não se sabe se eles estiveram em campo na partida de ida das quartas de final do Estadual, realizada na última quinta, contra o Juventus, em Jaraguá do Sul.

“Os dois atletas diagnosticados com a Covid-19 foram imediatamente afastados, ainda na sexta-feira (10), e estão sendo monitorados pelo Departamento Médico do Clube”, anunciou o Figueirense em nota oficial.

Eles se juntam ao volante Patrick, que já havia sido diagnosticado com o novo coronavírus e estava afastados dos treinamentos desde o último dia 26.

NOVA BATERIA

Ainda de acordo com o clube, uma nova bateria foi realizada na última sexta e os resultados saíram no domingo. Todos jogadores e membros da comissão técnica examinados testaram negativo para a covid-19.

“O Figueirense ressalta que, desde o início da pandemia, segue com rigor as normas e orientações das autoridades governamentais, adotando medidas preventivas e implementando protocolos internos de segurança e de saúde para todos os atletas e colaboradores”, finalizou o clube.

No último sábado, por conta do aumento de número de casos entre jogadores – Chapecoense, Criciúma e Joinville também tiveram infectados -, a Federação Catarinense de Futebol adiou os jogos de volta das quartas de final.

*Com Estadão Conteúdo