Filipe Luís abre o jogo sobre futuro de Cebolinha, Michael e Juninho

Técnico do Flamengo esclarece situação dos jogadores pouco utilizados

Gilvan de Souza/Flamengo Outra insatisfação é com Matías Viña, que se tornou terceira opção para a lateral-esquerda e tem atuado pouco



O Flamengo empatou com o Grêmio por 1 a 1 no último domingo (31) e algumas escolhas do técnico Filipe Luís foram questionadas no fim da partida. Entre os assuntos, o comandante rubro-negro falou sobre o futuro de jogadores que não estão sendo aproveitados, como Cebolinha, Michael e Juninho: “Juninho não estava no banco e não poderia entrar. Cebolinha e Michael sim. Os dois jogam na mesma posição, que é a do Lino. Senti que ele estava em um momento bom, determinante e decisivo. Na minha visão não era a falta de perna ou que o Lino estava abaixo. Naquele momento ele estava bem. Também poderia ter tirado o Arrascaeta, mas sentia que com bola ele estava sendo muito determinante. Cada vez que a bola chega ele tem perigo, faz a diferença. Optei por deixar os que eu achei que fossem melhores até o final do jogo para tentar vencer.”

Outra insatisfação é com Matías Viña, que se tornou terceira opção para a lateral-esquerda e tem atuado pouco: “Depois do Bragantino o Viña jogou contra o Atlético-MG no Brasileiro e o Ayrton jogou na Copa do Brasil. Os dois estão muito bem. O Alex Sandro voltou contra o Inter na Libertadores e o Ayrton jogou contra eles no Brasileiro. Para mim, a disputa está acirrada. O nível muito alto. O Ayrton fez um jogo espetacular contra o Inter. Ele não começou contra o Vitória porque teve um problema familiar. No nível que ele está jogando, está complicado de escolher. Minha escolha foi pela opção que achava que era melhor para vencer. Os três continuam sendo opções muito boas para o treinador escolher e ter um lateral de alto nível.”

Por fim, o treinador projetou a preparação do clube para a volta depois da data Fifa: “Começarei a analisar o que foi o nosso jogo. Aí decido os principais pontos que nossa equipe tem de evoluir. O resultado foi 1 a 1, mas o jogo não diz isso. Fizemos muitas coisas boas, um jogo defensiva e ofensivamente muito bom. Muito mais que o suficiente para sair com um resultado positivo. O resultado não me engana. Sou muito realista com o que acontece no campo. No 8 a 0 eu tinha coisas a corrigir e nesse jogo também teremos coisas já visando o próximo jogo contra o Juventude. Estou muito feliz com o elenco que eu tenho. Qualquer decisão que o Boto e o presidente tomarem, eu estou feliz. Sinto que tenho um elenco extraordinário na mão. É uma decisão deles, participo com a minha opinião, mas são eles que decidem.”