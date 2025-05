Filipe Luís define o Flamengo para enfrentar o Táchira em jogo decisivo da Libertadores

Rubro-negro precisa de vitória simples para se classificar às oitavas de final da competição sul-americana

Volante Allan, recuperado de lesão na coxa direita, será relacionado e briga por vaga no meio



Flamengo e Deportivo Táchira-VEN se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O rubro-negro precisa de vitória simples para avançar às oitavas de final, mas terá desfalques importantes na decisão. Gonzalo Plata (joelho direito), Pulgar (coxa direita) e De La Cruz (joelho direito) estão no departamento médico, no entanto a equipe contará com o retorno de Wesley, suspenso na última partida. Gerson, que saiu com dores no joelho esquerdo contra o Palmeiras, treinou normalmente e a tendência é que também jogue. O volante Allan, recuperado de lesão na coxa direita, será relacionado e briga por vaga no meio. Luiz Araújo se firmou no ataque, enquanto Pedro tem feito revezamento na busca pela melhor forma física.

Sendo assim, a provável escalação do Flamengo tem: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo (Allan), Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Cebolinha (Bruno Henrique) e Pedro. O time de Filipe Luís pode se classificar até como líder do grupo se os argentinos do Central Córdoba perderem e o Fla ganhar o seu jogo com maior saldo de gols que os equatorianos da LDU.O Táchira tem dois jogadores fora: Tamiche e Sosa (suspensos). Os venezuelanos já estão eliminados de tudo e chegam com retrospecto negativo de nunca ter vencido no Brasil pela Libertadores. Em 14 partidas, foram 14 derrotas. A provável escalação do Deportivo Táchira é: Jesús Camargo; Rosales, Vivas, Maidana e Yanniel Hernández; Cova, Requena, Saggiomo, Fioravanti e Jean Castillo; Bryan Castillo. O jogo Flamengo x Deportivo Táchira terá transmissão ao vivo com narração no YouTube Jovem Pan Esportes.