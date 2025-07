Filipe Luís explica derrota do Flamengo para o Bayern: ‘É um time superior a nós’

Equipe rubro-negra se despede da Copa do Mundo de Clubes após derrota nas oitavas de final

EFE/ Juan Ignácio Roncoroni O treinador também comentou o nervosismo de seu time no início da partida contra os alemães



O Flamengo está eliminado da Copa do Mundo de Clubes da FIFA após derrota para o Bayern de Munique por 4 a 2. O time rubro-negro se despede da competição com R$ 152 milhões em premiação e muitos elogios pela postura da equipe durante o torneio. Depois da queda para os alemães, o técnico Filipe Luís foi sincero ao admitir superioridade do adversário: “Tomamos o gol de escanteio, depois tomamos o segundo gol em um erro de saída de bola, depois tivemos volume e acabamos fazendo 2 a 1. A partir desse momento, quando o Bayern nos levou até nossa área, a gente não conseguiu sair, porque é um time com uma qualidade imensa e eles não perdem a bola. Eles te sufocam, a pressão pós-perda é muito grande, fisicamente eles te sufocam. Tentamos sair no contra-ataque com o Arrascaeta e o Plata, e eles voltam com seis, sete jogadores ao mesmo tempo. É um time superior a nós, simples assim. São melhores que nós e mereceram passar. Erramos na saída de bola, o que gerou gols. Se optássemos por uma forma diferente, talvez teriam saído gols de outras maneiras.”

O treinador também comentou o nervosismo de seu time no início da partida: “Mérito do adversário, que te leva a cometer erros. Se tenta sair jogando, ele te pressiona de uma forma sufocante e é difícil de quebrar essa pressão inicial deles. Algumas vezes conseguimos sair e outras, não. Outras, eles roubaram a bola e acabaram criando jogadas, como o escanteio que gerou o primeiro gol. Outras vezes, se escolhe uma saída longa, eles também têm qualidade defensiva. São jogadores fortes, rápidos e por algum motivo estão no Bayern de Munique. Te levam a cometer erros independentemente da forma como você jogue. Vimos o Benfica vencer o Bayern, mas eles tiveram muito volume, chances de gol e o controle do jogo”, declarou.

“Acredito que mesmo errando estaríamos mais próximos de conseguir um feito difícil que era uma vitória contra um time tão qualificado. Tivemos nossas chances, infelizmente eles foram superiores a nós e não conseguimos sair da maneira que gostaríamos. O gol de escanteio no início nos deixa com a confiança abalada, mas emocionalmente o time estava forte e acredito que os jogadores fizeram um grande jogo. Não tenho nada a dizer dos erros”, complementou o técnico.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Por fim, Filipe falou da escalação para o confronto e respondeu se era possível fazer melhor: “Se dava para fazer, nunca saberemos. O jogo que todo mundo imagina, com outras peças, nunca vai acontecer, já foi. Acredito que nosso plano deu certo, a gente pressionar bem o Bayern; conseguimos tirar a bola deles, ter chances de gol, infelizmente eles são melhores e estão os melhores jogadores do mundo nessa elite do futebol. O que fazer para que isso não seja assim? Não vender jogadores. Impossível. Se o Vinicius Junior não tivesse saído, hoje teríamos o melhor jogador do mundo jogando com a gente. Por que eles saem? Porque querem jogar na elite do futebol. Que poderíamos ter vencido, ter sido campeões, claro que sim, porque no futebol tudo pode acontecer, mas isso não tira a realidade, que esses times são muito bons. Não é problema reconhecer.”