Filipe Luís projeta confronto contra o Chelsea: ‘Europeus têm qualidade imensa’

Treinador rubro-negro fala da expectativa para encarar os ingleses na Copa de Clubes

LIAMARA POLLI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Filipe Luís já começou a projetar o duelo contra o Chelsea



Flamengo e Chelsea se enfrentam na próxima sexta-feira (20), às 15h (de Brasília), nos EUA, pela segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O time rubro-negro venceu o Espérance por 2 a 0 na estreia do Mundial e lidera o grupo D. Após o triunfo contra os tunisianos, Filipe Luís já começou a projetar o duelo contra os ingleses: “Estou vendo que os europeus têm uma qualidade imensa, sabemos disso, do nível que tem a Champions League. Nem todos os melhores estão aqui, por exemplo o Barcelona não está aqui, mas estão o Paris e o Bayern que são os melhores times do mundo. Com certeza, vão demonstrar isso ao longo do campeonato. Contra o Chelsea, vamos estudar e nos preparar da melhor forma possível, sabendo da qualidade do adversário, assim como eles também sem nenhuma dúvida vão nos estudar.”

O treinador também comentou sobre a estreia de Jorginho pelo clube carioca: “O Jorginho veio em final de temporada, não jogou muito lá no Arsenal. Ele chegou aqui fisicamente bem, no mesmo nível dos outros jogadores. É um jogador muito inteligente e pegou muito rápido. Jogamos com dois volantes lado a lado, desempenhando a mesma função, independentemente da altura em que eles joguem. Um vai cair mais, outro menos, dependendo do plano de jogo que determinamos para aquele momento. Eles vão encontrando os espaços, e a relação entre ele, o Erick e a defesa foi muito boa e só tende a melhorar. Foram 70 minutos, não quis correr mais riscos. Ele tem muito a evoluir dentro do próprio modelo. No Arsenal, ele jogava com um volante só, num 4-3-3.”

Por fim, o técnico foi questionado sobre a opção por Varela na lateral-direita e a boa fase do sistema defensivo: “Foi uma escolha pura e unicamente pela característica do jogador que eu queria pelo plano de jogo que tínhamos em mente. O Wesley está muito bem, veio da Seleção, está muito bem, mas, segundo o que eu estudei, achei que fosse um jogo mais para o Varela. Tanto pela qualidade e característica do Belaïli, que jogava aberto na ponta, e também pela forma que eu queria que o time atacasse, o Varela encaixava mais nesse perfil. Uma escolha pura e unicamente pelo plano de jogo. Não sabia desse dado. Isso demonstra a qualidade defensiva individual dos atletas que entram em campo, que estão em grande momento, a qualidade da linha defensiva e o esforço coletivo. Vimos Pedro e Arrasca voltando até a linha da área para defender, é o que eu peço para eles. Isso se traduz em não dar muitas oportunidades ao adversário. Esse é o caminho. O ataque é muito importante, ganha jogos, mas defesas ganham campeonatos. Seguir nessa linha porque o próximo jogo vai exigir muito mais da nossa defesa.”