Filipe Luís sofre lesão na panturrilha e aumenta lista de desfalques no Flamengo

O Flamengo confirmou mais uma baixa por lesão na tarde desta terça-feira, 10. Trata-se do lateral-esquerdo Filipe Luís, que foi diagnosticado com uma lesão de grau 2 na panturrilha esquerda. Desta forma, o experiente jogador não enfrenta o Altos-PI, amanhã, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2022. Além dele, seguem no departamento médico o goleiro Santos, os zagueiros Fabrício Bruno e Gustavo Henrique, além dos atacantes Matheus França e Vitinho. As boas notícias no Rubro-Negro ficam por conta dos retornos de Pedro e Matheuzinho, que treinaram normalmente e podem ser relacionados.