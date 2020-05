Fim da novela! Fluminense anuncia o retorno de Fred

Divulgação Fred voltou ao Fluminense



O Fluminense, enfim, acabou com uma longa novela! O Tricolor das Laranjeiras anunciou, na tarde deste domingo (31), o retorno do atacante Fred. Através das redes sociais, o clube carioca informou que o centroavante assinará contrato válido até julho de 2022.

“Vai ser como sempre foi: emocionante, especial para mim e o coração vai estar à mil. Minha felicidade é muito grande, uma sensação de voltar para casa. Só de pensar já fico emocionado. Estou ansioso. O Fluminense tem algo diferente, a nossa torcida tem algo diferente. Não sei se é só comigo, mas eles me mexem de maneira especial e acabam tirando coisas melhores do atleta, do ser humano”, celebrou Fred.

Ídolo do Fluminense, Fred conseguiu acertar a sua volta após rescindir contrato com o Cruzeiro, em fevereiro deste ano. A negociação foi comemorada por Mário Bittencourt, presidente do Flu.

“Trazer de volta um ídolo como o Fred é realmente muito especial, ainda mais para ajudar na reconstrução do Fluminense. É importante destacar que o atleta está totalmente ciente desse nosso momento, entendendo essa nossa atual realidade. Prova disso é que, enquanto o Campeonato Brasileiro não se iniciar, o jogador abrirá mão da maior parte de seu salário para recebe 2 salários mínimos”, destacou Bittencourt.

O contrato do atacante com o Fluminense será com remuneração fixa e um adicional para utilização de imagem e percentual variável que englobará: linha de produtos, Sócio Futebol, patrocínios exclusivos, venda de camisas e outros projetos de marketing.

Terceiro maior artilheiro da história do Fluminense, Fred contabiliza 288 jogos e 172 gols com a camisa do time tricolor. Entre 2009 e 2016, ele participou de várias conquistas na equipe, como o Campeonato Brasileiro (2010 e 2012) e o Campeonato Carioca (2012). o goleador também fez parte do grupo campeão da Taça Guanabara (2012) e da Primeira Liga (2016).