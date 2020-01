Internacional bate o Grêmio nos pênaltis e é o campeão da Copa SP

MARCELLO FIM/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Internacional foi campeão da Copa SP pela quinta vez



O Internacional bateu o grande rival Grêmio e foi o campeão da Copa São Paulo deste ano, que aconteceu na manhã deste sábado (25), no Pacaembu. No tempo normal, a partida acabou em 1 a 1 e a decisão foi para os pênaltis. Nas cobranças, o Inter levou a melhor no placar de 3 x 1.

Este foi o quinto título do campeonato para o Colorado – a última conquista aconteceu em 1998, quando levou a melhor, também nos pênaltis, sobre a Ponte Preta.

Durante a competição, os dois times tiveram a mesma campanha: seis vitórias e três empates.

O Tricolor começou melhor no primeiro tempo, criando as principais chances, especialmente nos pés de Rildo. No entanto, o Colorado conseguiu equilibrar, e chegou a acertar a trave em chute de Matheus Monteiro.

Os gols mesmo saíram só no segundo tempo. Aos 8 minutos, Grêmio inaugurou o placar em jogada de Fabrício pela esquerda, que acabou com desvio do tricolor Tiago Barbosa contra o próprio gol. Curiosamente, o zagueiro gremista que balançou as redes, que já tinha amarelo,foi expulso por comemorar no alambrado.

O Inter igualou minutos depois, com Guilherme Pato ganhando dividida após chute de Matheus Monteiro.

A partida continuou movimentada, no clima do clássico Gre-Nal, com chances claras para as duas equipes até os momentos finais. No entanto, não havia tempo para mais nada, e a decisão foi para os pênaltis.

O goleiro gremista Adriel brilhou logo de cara, pegando a primeira cobrança do Inter, com Matheus Monteiro. Mas a alegria durou pouco, já que Vitor Prado acertou a trave de Emerson. Depois, o Inter converteu com Cesinha, Tiago Barbosa e Carlos Eduardo, e viu o Grêmio desperdiçar com Gazão e Gabriel Gonçalves, decretando a festa colorada.