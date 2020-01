Flamengo acerta empréstimo de zagueiro Pablo Marí ao Arsenal

Alexandre Vidal, Marcelo Cortes & Paula Reis / Flamengo Pablo Marí foi negociado com o Arsenal



O Flamengo se despediu do zagueiro Pablo Marí na manhã desta quarta-feira (29). Depois de muita conversa com o Arsenal, o clube rubro-negro acertou o empréstimo do espanhol aos “Gunners”. Através de seu Twitter, o time carioca agradeceu o jogador, que participou das conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores de 2019.

“Chegou a hora de nos despedirmos desse zagueiro que chegou ao Flamengo para deixar a sua marca na nossa história com os títulos da Conmebol Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Pablo Marí, obrigado por tudo”, escreveu o Flamengo.

Na rede social, a hashtag “Obrigado Marí” virou um dos assuntos mais comentados, com muitos torcedores prestigiando o defensor de 26 anos, que desembarcou no Rio de Janeiro em julho de 2019.

De acordo com informações da emissora “Sky Sports”, Marí assinará contrato de 6 meses com o Arsenal, que pagará 4 milhões de libras esterlinas (cerca de R$ 21 milhões, na cotação atual) ao Flamengo pelo defensor. No acordo, ficou definido o valor de mais 8 milhões de libras para a compra em definitivo na metade deste ano.

Ao lado de Rodrigo Caio, Marí deu consistência defensiva ao time treinado por Jorge Jesus e liderou a equipe no segundo semestre. Ao todo, ele atuou em 30 partidas com a camisa do Fla, anotando 3 gols.

Agora no Arsenal, Marí é o primeiro reforço do treinador Mikel Arteta e formará dupla com o zagueiro David Luiz.