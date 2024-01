O Flamengo anunciou nesta quinta-feira a contratação do lateral-esquerdo Matías Viña, ex-Palmeiras, reforçando seu elenco para a temporada de 2024. O jogador uruguaio assinou contrato até dezembro de 2028. Viña é a segunda contratação do Flamengo para este ano, seguindo a chegada do também uruguaio De la Cruz. O clube utilizou criatividade nas redes sociais, apresentando a contratação com um passaporte fictício de metrô que conecta o Rio de Janeiro ao Uruguai — além dos dois, o clube carioca conta com Arrascaeta, um dos principais jogadores da equipe, e Varela, lateral da seleção celeste. O Fla desembolsou 8 milhões de euros, aproximadamente R$ 42 milhões na cotação atual, para garantir a contratação de Viña, além de R$ 5 milhões em bônus caso o clube conquiste o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores da América.

O lateral, de 26 anos, anteriormente vinculado à Roma, da Itália, estava emprestado ao Sassuolo após uma passagem discreta pelo Bournemouth, da Inglaterra. Viña teve destaque no Palmeiras entre 2020 e 2021, participando de 70 jogos, marcando cinco gols e fornecendo dez assistências, contribuindo para a conquista da Libertadores e da Copa do Brasil. Revelado pelo Nacional-URU, Viña competirá pela posição com Ayrton Lucas no Flamengo. O próximo desafio do clube será contra a Portuguesa, no sábado, às 18h10, na Arena das Dunas, em Natal, pela quarta rodada do Campeonato Carioca.

*Com informações do Estadão Conteúdo