Flamengo anuncia a contratação do zagueiro Bruno Viana por empréstimo

Reprodução/Flamengo Bruno Viana ficará no Flamengo até o final da temporada 2021



O Flamengo concretizou nesta sexta-feira, 12, a contratação do zagueiro Bruno Viana por empréstimo. O defensor, que pertence ao Braga, de Portugal, ficará no Rubro-Negro até o final de 2021. Se quiser ficar com o atleta em definitivo, a diretoria do Rubro-Negro terá que arcar com cerca de 7 milhões de euros (mais de R$ 44 milhões, na cotação atual). Em vídeo publicado nas redes sociais, o clube mostra que o jogador receberá a camisa 30.

“Desde a infância em Macaé, ele sonhava em representar a Maior Torcida do Mundo. O momento chegou, e agora este Manto é teu! Seja bem-vindo, Bruno Viana!”, comentou o Flamengo, que postou fotos do zagueiro com a camisa da equipe. “Vestiu rubro-negro, não tem pra ninguém! A Nação te abraça, meu zagueiro! Jogaremos juntos! #BrunoVianaChegou”, complementou.

Revelado pelo Cruzeiro, Bruno Viana, de 26 anos, foi vendido ao Olympiacos, da Grécia, em 2016. De lá, ele migrou para Braga, inicialmente, por empréstimo. Depois, em 2018, foi contratado em definitivo pelo clube português, que detém seus direitos até junho de 2023.