Flamengo anuncia contratação do zagueiro Gustavo Henrique

O Flamengo anunciou no início da noite desta sexta-feira (3) a contratação do zagueiro Gustavo Henrique, ex-Santos. O acordo já havia sido feito entre as partes desde o fim do ano passado.

O contrato de Gustavo Henrique, de 26 anos, com o Flamengo é válido por quatro temporadas. O zagueiro é o segundo reforço anunciado pelo Rubro-Negro para 2020. O atacante Pedro Rocha também já havia sido oficializado.

Gustavo Henrique vai disputar a titularidade com Rodrigo Caio e o espanhol Pablo Marí, que comandaram a defesa do Fla nos títulos da Libertadores e do Brasileirão.