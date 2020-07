Flamengo anuncia mais um acordo com família de vítima do incêndio no Ninho

Clube já concluiu negociação com seis das 11 famílias envolvidas

Saulo Angelo/Estadão Conteúdo Incêndio no Ninho do Urubu matou 11 jogadores das categorias de base do Flamengo



O vice-presidente Geral e Jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee, confirmou hoje que o Flamengo chegou a um acordo com mais uma família de uma das vítimas do incêndio no Ninho do Urubu, em fevereiro de 2019, que matou 10 jogadores das categorias de base.

Finalizado acordo com a família de Jorge Eduardo, o rubro-negro chega a seis negociações finalizadas até o momento. As famílias de de Athila Paixão, Bernardo Piseta, Gedson Santos, Vitori Isaias e o pai de Rykelmo também já se acertaram com o clube.

“Fechamos mais um acordo. Dessa vez com a família do Jorge Eduardo. É uma satisfação enorme poder anunciar. Que Deus abençoe essa família e cuide muito do Jorge Eduardo”, escreveu Dunshee.

Segundo o UOL, as famílias de Arthur Vinícius, Christian Esmério, Pablo Henrique e Samuel Thomas ainda conversam com a diretoria. A mãe de Rykelmo, Rosana de Souza, acionou a Justiça.