Flamengo anuncia novo patrocinador master para as próximas temporadas

Alexandre Vidal/Flamengo Flamengo anunciou acerto com novo patrocinador master



O Flamengo anunciou na tarde desta sexta-feira, 19, que acertou um novo patrocinador master, o Banco de Brasília (BRB), por três temporadas. Em um vídeo, o presidente Rodolfo Landim explicou que o negócio envolverá mais que a tradicional exposição da marca na parte principal da camisa.

“É um dos bancos mais importantes do país. O Flamengo vai entrar com uma série de propriedades, o engajamento da sua torcida, sua participação na mídia social. Inclusive, o espaço master da sua camisa. Vamos desenvolver com eles uma série de produtos, nos quais a gente vai ter participações, produtos financeiros, como seguros, cartões de crédito, uma série de coisas”, conta Landim. Os valores serão de R$35 milhões por ano, além de bonificação por títulos e metas.

Alô, Nação! Confira agora a mensagem do Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e do Presidente do Conselho Deliberativo, Dr. Antonio Alcides! #CRF pic.twitter.com/BiG3W0sfj8 — Flamengo (@Flamengo) June 19, 2020

O dirigente afirmou que o clube também vai ganhar com cada produto criado. “É importante que a torcida saiba que, uma vez isso feito, o Flamengo também terá uma parte do benefício de todos esses produtos que vão ser desenvolvidos”, explicou.

O acordo com o banco estatal ainda passará pelo crivo dos conselheiros, o que ainda não é considerado um empecilho pelos dirigentes.