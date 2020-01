Flamengo anuncia oficialmente a contratação de Michael

Divulgação Michael é o novo reforço do Flamengo



O Flamengo, enfim, anunciou a contratação do atacante Michael. Através de sua conta no Twitter, o clube rubro-negro postou um vídeo, nesta segunda-feira (20), do atacante adquirido junto ao Goiás.

Na publicação, o Flamengo escreveu: “Ele vai jogar para a Maior do Mundo. Ele vai jogar no Maior do Mundo. É… #MichaelÉDoMengão!”, em postagem que tinha lances plásticos do atleta.

A agremiação carioca fechou a negociação com o Goiás por R$ 33 milhões no último dia 10 de janeiro. A cifra é a quarta maior da história do Flamengo, atrás de Arrascaeta (R$ 80 milhões), Gerson (R$ 49 milhões) e Vitinho (R$ 44 milhões), mas superior a Bruno Henrique (R$ 26 milhões) e Éverton Ribeiro (R$ 22 milhões).

Michael esteve presente no Maracanã no último sábado, quando acompanhou o empate entre o time sub-20 do Flamengo com o Macaé, em partida válida pelo Campeonato Carioca.