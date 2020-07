Flamengo faz 9 a 0 no Olaria em jogo-treino preparatório para o Brasileirão; assista

Rubro-Negro começa a sua trajetória no Campeonato Brasileiro no domingo (9), diante do Atlético-MG, no Maracanã

Reprodução/Flamengo Pedro durante jogo-treino entre Flamengo e Olaria



O Flamengo, por enquanto, não parece estar sentindo saudades de Jorge Jesus. Em jogo-treino realizado nesta sexta-feira (30), no Ninho do Urubu, o Rubro-Negro aplicou uma sonora goleada de 9 a 0 sobre o Olaria, em confronto que contou com três tempos e que serviu como preparação para o início do Campeonato Brasileiro. Pedro (2), Gabigol, Bruno Henrique, Léo Pereira, Rodrigo Caio, Pedro Rocha, Rodrigo Muniz e Lincoln fizeram os gols da partida.

No jogo-treino diante do Olaria, o Flamengo trocou de equipe em diversos momentos, com a intenção de dar ritmo de jogo a todos os atletas do elenco. O Rubro-Negro começa a sua trajetória no Brasileirão no domingo (9), diante do Atlético-MG, no Maracanã.